vedi letture

Torino, corteggiamenti in vista per super Sirigu

Tante squadre dovranno affrontare il tema relativo alla difesa dei propri pali nella prossima stagione, per un effetto domino che potrebbe coinvolgere molti dei portieri attualmente sugli scudi nella massima serie. Nonostante il rendimento decisamente deludente del Torino, l’estremo difensore dei granata Salvatore Sirigu è certamente al centro della scena. Il rendimento dell’ex Psg è tra i più positivi del torneo, ed il portiere si sta mettendo in luce come uno dei più affidabili dell’intera serie A. Per questo motivo è plausibile ipotizzare che tutte le squadre che andranno alla ricerca di novità per la propria porta, possano valutare anche il suo profilo. L’attuale contratto del classe ‘87 con i piemontesi vedrà la sua naturale scadenza nel 2022, e dopo il prolungamento dell’estate del 2018 le sirene di mercato stanno iniziando a risuonare anche in direzione Filadelfia. C’è una stagione da portare a termine ed un Torino da trascinare fuori dalle secche di bassa classifica, poi per i granata potrebbe essere tempo di rispedire al mittente la corte serrata che presumibilmente verrà lanciata al proprio estremo difensore.