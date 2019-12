© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tuttosport quest'oggi in edicola racconta il mercato del Torino, che dovrebbe ripartire da una punta: Zaza ha un buon mercato, diversi club lo vogliono, in particolare SPAL e Sassuolo. Se partisse, Cairo potrebbe andare con decisione su Patrick Cutrone, uno che piace da tempo e che sarebbe utile sia per il presente che per il futuro. Per il centrocampo inoltre potrebbe esserci l'opzione Alfred Duncan, che potrebbe essere scambiato proprio con Zaza: il Sassuolo vorrebbe riformare la coppia con Berardi.