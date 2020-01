Gli ultimi giorni del mercato del Torino sono contraddistinti dalla ricerca di un profilo utile a rimpolpare la linea avanzata di cui dispone Mazzarri in vista della partenza di Iago Falque diretto al Genoa per fare ritorno in rossoblu. Oltre al profilo di Younes, per il quale l’interesse granata è già noto ed in potenziale rotta di collisione con quello della Sampdoria oltre che del Mainz, il nome che emerge nelle ultime ore è quello del danese di origini turche Emre Mor. L’attaccante di proprietà del Celta Vigo, già in odore di trasferimento in serie A in diverse sessioni di mercato degli anni passati, è attualmente in prestito al Galatasaray ma potrebbe decidere di abbandonare Istanbul per proseguire altrove la sua stagione in prestito. Nell’operazione potrebbe essere compresa un’opzione per il riscatto del cartellino del giocatore fissata attorno ai 5 milioni di euro. Il Sassuolo, che resta sempre alla ricerca di Caprari, si staglia come principale alternativa italiana. Insomma un affare in divenire, destinato a far parlare di sé in queste ultime e convulse ore di mercato.