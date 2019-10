Torino, due grane in casa: De Silvestri e Parigini sono in scadenza

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Due grane in casa Torino. Ovverosia quelle che riguardano Lorenzo De Silvestri e Vittorio Parigini, entrambi con scadenza al prossimo 30 giugno. Il primo è in trattativa con il ds Bava, ha chiesto due anni di contratto e un ingaggio pesante. Il Toro ha messo sul piatto un rinnovo annuale. Congelata quindi la sua situazione, come quella di Parigini, racconta Tuttosport.