Torino, Edera e Parigini in uscita. Assalto a Petagna se parte Zaza

Le ultime sul mercato del Torino sul quotidiano 'Tuttosport'. Il direttore sportivo Massimo Bava è al lavoro per trovare una collocazione a Edera e Parigini, entrambi fuori dai piani. Ma a gennaio - si legge - potrebbe partire anche Simone Zaza e se arriverà un'offerta congrua per il centravanti di Policoro il club granata non avrebbe problemi a darlo via per sferrare poi l'attacco ad Andrea Petagna della SPAL.