Fonte: Sportitalia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sarà l’anno di Zaza? Dopo una stagione che lo ha visto protagonista soltanto a tratti, l’attaccante di Walter Mazzarri è partito a grande velocità per essere protagonista fin dall’inizio con i granata. La pre season del bomber è iniziata sotto i migliori auspici, e le voci di mercato latenti per la volontà ferrea di Cairo di non privarsi di nessuno dei suoi pezzi da 90 è certamente un aiuto importante per mantenere alta la concentrazione sugli obiettivi del Torino. La formula della coesistenza con Belotti sta regalando soddisfazioni in questa fase iniziale della stagione, ed il modulo di Mazzarri che da sempre valorizza a livello realizzativo gli attaccanti che vi si trovano coinvolti, potrebbe rappresentare la chiave di volta per una stagione vissuta da protagonista.