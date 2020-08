Torino, evoluzioni arretrate: Rodriguez in arrivo e assalto a Sarr. E su Izzo...

Smaltita la delusione per il mancato arrivo di Fares in granata, il direttore sportivo del Torino Davide Vagnati non ha perso tempo nella ricerca di un altro giocatore importante per il progetto tecnico granata sulla corsia di sinistra. Il nome in questione è quello di Ricardo Rodriguez, per il quale già la giornata di oggi potrebbe essere quella giusta per raggiungere un accordo che vada a sancire il trasferimento dal Milan al club allenato da Giampaolo. Un colpo che il Torino vorrebbe presto bissare con quello legato a Malang Sarr: il centrale svincolatosi dal Nizza ha ricevuto una proposta ufficiale dai piemontesi cui hanno fatto rapidamente seguito altre offerte da Turchia e Russia. Lo status di parametro zero offre al difensore la possibilità di riflettere con maggiore calma prima di scegliere la sua futura destinazione. Il Torino resta in attesa, anche di comprendere quale saranno le evoluzioni dell’affare Izzo: oggetto del desiderio di tutti i club che abbiano un’impostazione arretrata a tre. Non è un caso che l’Inter lo abbia fatto seguire a lungo, e che l’Atalanta sia entrata concretamente nella contesa.