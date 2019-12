© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Scelte limitate in attacco per Walter Mazzarri, che ospiterà la Fiorentina senza il Gallo Belotti. Rispetto alla gara contro il Genoa, out anche Edera e Parigini. E si ferma anche Lukic, indicato come uno dei giocatori che avrebbe potuto agire da falso nueve.

Portieri: Rosati, Sirigu, Ujkani.

Difensori: Aina, Ansaldi, Bonifazi, Bremer, De Silvestri, Djidji, Izzo, Laxalt, Nkoulou.

Centrocampisti: Baselli, Berenguer, Meitè, Rincon.

Attaccanti: Millico, Rauti, Verdi, Zaza.