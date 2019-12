Torino-Fiorentina, i voti ai tecnici: Montella, altro ko. Mazzarri convince

© foto di Federico De Luca

Secondo successo consecutivo per il Torino, quarta sconfitta nelle ultime quattro gare di campionato per la Fiorentina di Vincenzo Montella e adesso il tecnico viola rischia il posto, nonostante le parole di Pradè in zona mista che lo ha confermato anche per Inter e Roma. La sua squadra non risponde più però e se vorrà continuare la sua avventura a Firenze l'Aeroplanino dovrà cambiare marcia.

WALTER MAZZARRI 6,5 - Altra vittoria dopo quella di Genova nonostante il clima a tratti ostile sia nei suoi confronti che verso la società. Il tecnico granata ha preparato alla perfezione la partita e ha imbrigliato i viola puntando anche su Zaza che ha ripagato la sua fiducia. Ottima anche la gestione dei cambi, con i subentrati che hanno dato tanto in entrambe le fasi.

VINCENZO MONTELLA 5 - Approccio alla gara completamente sbagliato per la sua Fiorentina e ennesima sconfitta di questa stagione. La squadra non va e sia il cambio modulo che i cambi non hanno convinto. Pradè lo ha confermato, Commisso ha lasciato la porta aperta anche a un eventuale esonero. Difficile capire come possa ancora essere saldo sulla panchina gigliata dopo un filotto negativo del genere.