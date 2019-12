© foto di Giacomo Morini

Coperta corta per Walter Mazzara che deve rinunciare ancora una volta a Belotti e Iago Falque. Out anche Lukic e scelte obbligate in attacco con Simone Zaza che farà coppia con Verdi. Dall’altra parte Vincenzo Montella perde Ribery ma ritrova Federico Chiesa in attacco. 4-3-3 e non 3-5-2 per l’Aeroplanino con Ghezzal titolare insieme a Vlahovic. Queste le formazioni ufficiali della sfida:

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Rincon, Baselli, Ansaldi; Berenguer, Verdi; Zaza. All. Mazzarri.

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Ceccherini, Dalbert; Benassi, Pulgar, Castrovilli; Chiesa, Vlahovic, Ghezzal. All. Montella.