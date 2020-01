Torino, Fofana obiettivo in mediana. Si può sbloccare negli ultimi giorni

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Seko Fofana resta l'obiettivo principale del Torino per rinforzare il centrocampo. Per l'ivoriano, riporta oggi Tuttosport, è probabile che la trattativa entri nel vivo solamente negli ultimi giorni di mercato. Classe 1995, Fofana è all'Udinese dal 2016 e in questa stagione ha raccolto 18 presenze, segnando un gol.