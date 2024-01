Ufficiale L'Al Ettifaq annuncia due colpi: ecco Fofana e Toko Ekambi, Tisserand all'Abha

L'Al Ettifaq di Steven Gerrard è scatenato sul mercato. Dopo aver perso Jordan Henderson, il club saudita mette a segno due colpi importantissimi: dall'Al Nassr arriva il centrocampista Seko Fofana, ex giocatore dell'Udinese, mentre per l'attacco ecco Karl Louis Brillant Toko Ekambi, ex giocatore del Lione che si trasferisce nell'ambito di uno scambio di prestiti con l'Abha, che prende il difensore Marcel Tisserand fino a giugno.