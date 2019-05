Torino, futuro da decifrare per Bonifazi, Ferigra e Buongiorno

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Torino valuta i propri difensori per la squadra della prossima stagione, secondo La Gazzetta dello Sport in edicola. Kevin Bonifazi, dopo il prestito secco alla SPAL da titolare, dovrà capire se restare o meno alla corte di Walter Mazzarri. Se il capitano della Primavera Erick Ferigra (un classe ‘99) farà un giro in prestito in Serie B, in ritiro ci sarà Alessandro Buongiorno (altro ‘99) che proverà a convincere Mazzarri. Si tratta di un nazionale U20, di rientro dal prestito al Carpi.