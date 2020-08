Torino, Giampaolo punta Andersen. No del Leicester per Praet. Biglia o Badelj in regia

Joachim Andersen per il Torino di Marco Giampaolo. Secondo quanto riferito da Tuttosport, nell'ambito delle richieste fatte dal nuovo tecnico a Cairo, vi sarebbe anche il difensore danese, già allenato alla Sampdoria e oggi in forza al Lione. Il club transalpino, impegnato questa sera in Champions League contro il Bayern Monaco, non ha chiuso la porta, anche perché il centrale con Rudi Garcia ha trovato sempre meno spazio.

No Praet. Biglia in pole. A centrocampo, i piemontesi hanno incassato la risposta negativa per il belga, mentre il primo nome per la regia resta quello di Lucas Biglia. L'alternativa porta a Milan Badelj, di proprietà della Lazio ma in forza alla Fiorentina nella stagione da poco conclusa. Capitolo Linetty: al di là del braccio di ferro economico con Ferrero, c'è da superare la concorrenza di Eintracht Francoforte e Schalke 04.