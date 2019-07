Torino, gioco ad incastri con la Samp per l'esterno: Rigoni e Verdi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'intreccio tra Torino e Sampdoria apre la danza degli esterni d'attacco. E così, dopo il tentativo congiunto delle due squadre di strappare Simone Verdi al Napoli, ecco che le manovre di mercato delle due società tornano a convogliare sullo stesso obiettivo. In questo caso, il profilo preso in considerazione è quello di Emiliano Rigoni. L'argentino ex Atalanta che lo Zenit San Pietroburgo valuta 12 milioni di euro. Dopo una fase di stallo dovuta alla ricerca di un sostituto da parte dei russi, l'offensiva scagliata dal Torino ha rimescolato le carte. E ha fatto partire il gioco ad incastri per gli esterni d'attacco.