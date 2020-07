Torino-Hellas Verona 0-0 al 45'. Granata mai pericolosi nonostante il tridente. Meglio gli scaligeri

Non certo un bel primo tempo, quello fra Torino e Verona. Nessun gol, portieri poco impegnati con gli scaligeri comunque che hanno dimostrato maggior volontà a vincere la partita, nonostante delle due l'unica realmente in corsa per un obiettivo sia il Torino. I risultati dagli altri campi peraltro non giocano in favore dei granata, che nonostante vedano in campo contemporaneamente Verdi, Belotti e Zaza raramente si mostrano pericolosi: Silvestri praticamente mai impegnato e primo calcio d'angolo arrivato al 44'. Verona che sfrutta le corsie laterali, con Faraoni e Lazovic protagonisti di spunti interessanti, suggerimenti e accelerazioni e un Pessina abile nell'inserirsi nell'area avversaria. Verre ha una grande occasione al 18', un rigore in movimento smorzato da Bremer e parato da Sirigu. Da segnalare l'infortunio di Alessio De Silvestri: il terzino a seguito di uno scontro con Empereur dopo 7' si fa male e dopo qualche minuti a cercare di stringere i denti è costretto al cambio. Al suo posto Ola Aina.