Torino, Iago Falque: "Contro la Fiorentina sarà come una finale"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

“Penso che adesso quasi tutti ci alleniamo durante le vacanze”. La ripresa degli allenamenti per il Torino è avvenuta oggi, ma Iago Falque confessa di non aver messo di allenarsi. Ai microfoni di Sky, lo spagnolo continua: “Il 2019 mi aspetto sia un anno simile al 2018, spero ancora meglio. I miei obiettivi sono continuare a fare bene, aiutare la squadra, sperando che sia una bella stagione. Abbiamo fatto bene in questi sei mesi, ma dobbiamo dare di più”.

Sull’Europa League: “Penso che dobbiamo essere ambiziosi, ma con i piedi per terra”. Sulla possibile convocazione con la Spagna si esprime così: “Sto facendo bene da quando sono arrivato al Toro, ho disputato delle stagioni importanti, è un sogno la Nazionale ma so che c’è concorrenza, è una scelta esclusiva del commissario tecnico. Dopo la sosta abbiamo la Coppa Italia contro la Fiorentina, che per noi è una finale, dopo ci saranno Roma e Inter. Sarà un inizio difficile, ma con le squadre importanti facciamo bene, non dobbiamo avere paura, se facciamo le cose per bene”.