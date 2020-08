Torino, idea Piatek per l’attacco

Un nome nuovo per il Torino arriva dalla prima pagina di Tuttosport. Il quotidiano piemontese infatti propone la figura di Piatek come possibilità concreta per l’attacco dei granata, stante la conferma mai in discussione di capitan Belotti. Per il polacco, dopo la breve esperienza all’Herta Berlino, potrebbe dunque profilarsi la possibilità di un ritorno in Italia alla corte di Giampaolo, paradossalmente la vittima principale della stagione negativa vissuta dall’ex genoano in rossonero nella seconda fase del 2019. Ora la possibilità di rilancio: il Torino potrebbe pensarci sul serio.