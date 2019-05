Torino, il dopo Petrachi è Bava: al suo fianco ci sarà Moretti

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il dopo Petrachi è già iniziato in casa Torino, con Urbano Cairo che promuoverà a direttore sportivo l'attuale capo del vivaio granata Massimo Bava. Il presidente lo stima tantissimo e presto gli proporrà anche un adeguamento per blindarlo oltre al contratto in scadenza nel 2022.

Moretti braccio destro - L'ormai ex capitano e difensore del Torino è già stato promosso dal numero uno granata a prossimo dirigente del club e l'idea è proprio quella di metterlo al fianco del futuro direttore sportivo a fare mercato e scouting. Una nuova vita che inizierà subito dopo l'ultima partita di campionato. A riportarlo è Tuttosport.