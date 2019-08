© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Una sconfitta dolorosa ma rimediabile. Il Torino non esce con le ossa rotte dal primo tempo del confronto con il Wolverhampton ma con la consapevolezza di dover cercare una vera impresa in Inghilterra se l’obiettivo è quello di proseguire il sogno europeo. L’estate granata è stata sino a qui caratterizzata da un sostanziale immobilismo rispetto ai nuovi acquisti ma a sacrifici per i riscatti e per la scelta di trattenere tutti i pezzi pregiati a discapito delle proposte importanti che sono state recapitate al club di Cairo. Gli ultimi dieci giorni di mercato dovranno vedere una svolta in questo senso, per garantire con i fatti quel salto di qualità che il Presidente dei piemontesi ha lasciato intendere a più riprese. Magari con l’assalto ad un esterno d’attacco sullo stile di Simone Verdi, viste le difficoltà fin qui inanellate per regalare a Mazzarri la prima scelta. Insomma, tempo di svolta per garantire una stagione di livello, in attesa della gara di ritorno e di un’impresa che vorrebbe dire dare fiato al sogno europeo di una piazza che ne ha decisamente bisogno.