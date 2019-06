Torino, il Verona bussa per Millico. Mazzarri lo vuole tenere per sei mesi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sirene scaligere per Vincenzo Millico, attaccante classe 2000 del Torino. Il club granata, scrive Tuttosport, ha ricevuto un'offerta dal Verona per il giovane bomber. L'intenzione di Mazzarri, comunque, è di aggregarlo alla squadra per i primi sei mesi del prossimo campionato, per poi valutare il da farsi nel mercato estivo.