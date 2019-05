Torino, in arrivo 6 mln dal Besiktas: scatta l'obbligo di riscatto per Ljajic

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo le tante esperienze in Italia, Adem Ljajic ha vissuto questa stagione in Turchia. Buona stagione con il Besiktas per il trequartista serbo, che ha realizzato 9 gol in 32 partite. Numeri importanti, perché secondo Sky Sport è stato raggiunto il numero di presenze minimo affinché scattasse l'obbligo di riscatto. Di conseguenza il Besiktas dovrà riscattare l'ex Inter, versando 6 milioni nelle casse del Torino, club ancora proprietario del suo cartellino.