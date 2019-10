Torino, in molti si giocano la permanenza. Tutto inizia da Nkoulou?

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tanti i giocatori in bilico in casa Torino, dopo la strigliata di Mazzarri alla squadra. Da Ola Aina a Meité, passando per Djidji, Bremer, Berenguer, finendo a Zaza. C'è poi Verdi, pagato 23 milioni di euro, un sacrificio fatto non per vivacchiare a metà classifica. L'idea però - spiega Tuttosport - è che i guai del Torino siano partiti con la sbandata di Nkoulou a inizio stagione.