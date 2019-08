Torino, incroci di mercato con il Napoli e polemiche europee

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Le scelte di mercato del Napoli si legano a doppio filo alle aspirazioni del Torino. Non è un mistero, infatti, che per i granata la priorità assoluta fosse stata rappresentata da Simone Verdi nel corso di tutta l’estate. Con le difficoltà ad arrivare alla fumata bianca, tuttavia, si apre il ventaglio delle possibilità che anche in casa Napoli si stanno prendendo in considerazione. Ed allora dopo l’approdo di Lozano sembra che la strada dell’addio possa essere intrapresa da Ounas più che dall’ex bolognese, con il Nizza che ha superato il Lille nelle considerazioni dell’attaccante. Per l’addio di Verdi serve almeno un altro innesto nella fase avanzata, e non c’è di fatto la certezza che alla fine l’’operazione possa andare a buon fine in automatico. Finché c’è mercato c’è speranza, ed il Torino ci proverà. Intanto però i granata stanno facendo le valutazioni di rito legate al campo e ad alla doppia sfida con il Wolverhampton che mette in palio la qualificazione alla prossima Europa League. Le polemiche sulla designazione lusitana sono motivate dalla nutrita colonia portoghese dei Wolves e dalla sfera di influenza di Jorge Mendes nel club britannico, anche se Mazzarri ed i suoi ragazzi sono mentalizzati a mantenere alta la concentrazione e regalare alla società la possibilità di iniziare ad investire in maniera rilevante dopo avere mantenuto tutti i gioielli in rosa, effettuando anche riscatti onerosi. La chiave di volta per l’estate del Torino è pronta ad essere inserita nel quadro.