Torino-Juventus, i voti ai tecnici: Sarri azzecca i cambi, riscossa Mazzarri

Alla Juventus basta una rete di De Ligt al 70' per far suo il derby col Torino e riconquistare il primo posto in classifica ai danni dell'Inter. Ai granata, invece, resta il rammarico di non essere riusciti a tramutare in punti una buona prestazione, ma anche quello di non aver ricevuto un rigore abbastanza solare per fallo di mano in area bianconera dello stesso De Ligt. E i bianconeri tornano in vetta alla classifica a spese dell'Inter. Andiamo a vedere come i tecnici hanno "giocato" la sfida:

WALTER MAZZARRI 6 - Sceglie Bremer per lo squalificato Nkoulou e non sbaglia, anche Verdi sembra in palla inizialmente ma Belotti spesso è troppo isolato. Comunque gioca contro la Juve e a qualcosa deve rinunciare, quindi la scelta appare ampiamente giustificata. Probabilmente il Toro gioca la partita migliore della stagione, ma non raccoglie nulla: c'è una difesa a zona sui calci piazzati da migliorare, questo è certo. Passi la presenza di de Ligt a centro area con il difensore più vicino a due metri, ma lo status di totale libertà di cui gode Higuain è assolutamente imperdonabile.

MAURIZIO SARRI 6,5 - Dà fiducia a Bernardeschi e recupera Pjanic, lanciando De Sciglio come titolare a sinistra. Pubblicamente aveva esaltato Higuain, fattivamente non può rinunciare a Dybala. Eppure è proprio il cambio tra argentini che gli fa vincere la gara: il Pipita va vicinissimo al gol e poi serve a de Ligt la palla del match. Con un Ronaldo non scintillante, sembra fondamentale trovare subito soluzioni diverse sulla trequarti: Ramsey dà buoni segnali, in attesa di avere al 100% anche Douglas Costa. Chi invece non dà certezze è De Sciglio, il cui rientro in campo dopo l'infortunio è lontano dall'essere promettente.