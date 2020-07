Torino, la Juve è l’incubo di Cairo: 18 sconfitte in 22 derby

vedi letture

Ventidue partite, diciotto sconfitte e un’unica vittoria. Vivranno anche su due mondi praticamente diversi, Torino e Juventus, ma i numeri fanno malissimo. Sono statistiche, quindi dati inconfutabili, con il gap tra granata e bianconeri che invece di assottigliarsi diventa sempre più importante. Nell’era Cairo, le stracittadine hanno soltanto due colori: il bianco e il nero, con l’unico successo dell’aprile 2015 che sta diventando un ricordo sempre più sbiadito.

Ieri, soltanto l’ultima delle tante batoste ricevute durante i 15 anni sotto la guida dell’editore alessandrino. Un 4-1 senza possibilità di replica, che poteva addirittura essere più pesante considerato la prima mezz’ora di gioco con le reti di Dybala e Cuadrado. Una piccola reazione d’orgoglio c’è stata tra la fine del primo tempo e l’inizio della ripresa, con il rigore di Belotti e la rete annullata a Verdi per fuorigioco proprio del Gallo, ma è sembrata dettata più da un calo mentale della Juve che da un forcing offensivo dei granata. Ci hanno poi pensato Ronaldo su punizione e Djidji con uno sciagurato autogol a firmare il poker bianconero.

E’ stato il 22esimo derby dell’era Cairo, si diceva. E, con quella di Djidji, è stata la 41esima rete bianconera: i conti sono presto fatti, si viaggia a una media di quasi 2 reti subite a partita. Il Toro è riuscito a mantenere la porta inviolata nella stracittadina soltanto in un’occasione, ormai nel lontano 2008, mentre sono ben 14 i derby senza gol all’attivo, oltre il 60 per cento. E poi c’è la percentuale di successi della Juventus, superiore all’80: nessuno, in serie A, ha fatto peggio del Toro di fronte ai campioni d’Italia. Numeri da incubo, per quello che è di gran lunga il derby meno equilibrato d’Italia. Se non altro, il Lecce ha di nuovo perso e la distanza dalla terzultima è rimasta immutata, lontana sei punti: una magra consolazione, in attesa della sfida decisiva di mercoledì contro il Brescia.