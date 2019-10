Torino, la rabbia di Cairo: ora per Mazzarri decisive le prossime 3 gare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il patron del Torino, Urbano Cairo, scrive 'Tuttosport', non ha preso bene la sconfitta incassata ieri dai granata a Udine, la quarta in otto partite di campionato. A non piacere al numero uno del Toro è soprattutto l'atteggiamento di una squadra che era stata costruita per giocarsi l'Europa League e per lottare per le prime 6-7 posizioni in Serie A e che, adesso, naviga tra difficoltà evidenti in campionato ed è già fuori dalla competizione continentale.

Mazzarri ha tre gare di tempo - A questo punto è necessaria una svolta e, in questo senso, decisive saranno le prossime tre gare di campionato contro Cagliari, Lazio e Juventus: se il Toro non invertirà la rotta, Mazzarri rischierà il posto.