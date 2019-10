Torino, la ricerca di risposte contro il cliente più duro

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L’esame più complicato per una squadra in cerca di rinascita. Il Torino affronta il suo momento di oggettiva difficoltà facendo quadrato attorno a Mazzarri, e raccogliendo le indicazioni della strigliata del tecnico di San Vincenzo in vista della sfida di campionato contro il Cagliari. Ovvero il peggiore cliente possibile, visto lo stato di forma eccellente dei ragazzi di Maran, ed in virtù del recupero ad altissimi livelli di un trascinatore come Nainggolan. Al di là delle dinamiche tattiche che andranno a contraddistinguere le scelte di Mazzarri, l’aspetto più importante sarà quello mentale. Per dare una risposta concreta alle critiche e per dimostrare il senso di apparenza ad un progetto ed a chi lo sta conducendo, dopo una settimana travagliata e ricca di nomi di potenziali sostituti. Ora è tempo di cambiare marcia.