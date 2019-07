Torino, la settimana di Verdi: i granata spingono

Fonte: Sportitalia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Quella che sta per essere introdotta ha tutte le sembianze della settimana decisiva per il futuro di Simone Verdi. L’attaccante del Napoli è stato accostato alla Sampdoria che di fatto lo ha nel mirino da diverse settimane, ma è il Torino a stringere con forza per nel tentativo di anticipare la concorrenza. La volontà di Mazzarri, congiunta a quella del Direttore Sportivo Bava e di Urbano Cairo, è infatti quella di riportare nella città della Mole l’ex bolognese per ricondurlo ai suoi massimi fasti di rendimento. Nonostante le richieste del Napoli non si schiodino dai 25 milioni di euro, i granata cercheranno di spingere sull’acceleratore per arrivare alla fumata bianca.