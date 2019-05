Torino, la strada è già tracciata. Il futuro di De Silvestri ancora no

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"È dura spiegare cosa sia successo, c’è molta amarezza. Davvero". A prendere la parola, dopo il ko del Torino a Empoli che ha estromesso i granata dall'Europa, è Lorenzo De Silvestri. Uno che - sottolinea il Corriere di Torino - non si è mai tirato indietro nemmeno davanti ai microfoni. "Avremmo potuto vincerla se avessimo mantenuto i nervi saldi, senza perdere gli equilibri", ha sottolineato l'esterno.

E adesso? - Rimane una partita, contro la Lazio, e lo stesso De Silvestri non ha dubbi su quello che la squadra deve fare: "Vincere per chiudere la stagione: ce lo meriteremmo, noi e il nostro pubblico. Vogliamo il settimo posto e vogliamo arrivare a 63 punti per migliorare il nostro record".

Il futuro del giocatore - La strada del Toro è già tracciata, quella di De Silvestri ancora no: il contratto del laterale romano è in scadenza nel 2020, trapela la volontà di rinnovarlo, sia da parte sua che dal Toro. Ma i conti si fanno sempre alla fine. Prima c’è la partita contro la Lazio, per chiedere l’annata come il Torino merita.