Torino, Ljajic riscattato dal Besiktas: manca una presenza per l'ufficialità

Adem Ljajic sarà riscattato già a gennaio dal Besiktas. Tuttosport ricorda come il Torino abbia ceduto l'ex Fiorentina, Roma e Inter mediante la formula del prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento delle 17 presenze, sottolineando che il serbo ha finora giocato 16 gare con la formazione turca. Il 20 gennaio, dunque, se Ljajic dovesse scendere in campo con la sua squadra diventerà automaticamente e ufficialmente un calciatore del Besiktas. Urbano Cairo ha già incassato 1,5 milioni di euro per il prestito, ballano altri 6,5 milioni per il riscatto. Niente ritorno in granata, dunque, per Ljajic. Nonostante i problemi finanziari del club di Istanbul.