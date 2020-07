Torino, Longo: "Cinque sostituzioni opportunità per il futuro. Si gestirebbe meglio il gruppo"

vedi letture

Il tecnico del Torino, Moreno Longo, nella sua intervista al sito ufficiale del club granata, ha parlato anche delle cinque sostituzioni, novità introdotta alla ripresa del campionato: "Può essere un’opportunità futura, cinque sostituzioni possono essere utili per gestire meglio il gruppo. Ma, per quanto mi riguarda, i cambi vanno fatti se la squadra necessita di sostituzioni: non bisogna farli per forza per dare minutaggio, ma si interviene se ce n’è bisogno".