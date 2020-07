Torino, Longo: "Con la Juventus è una partita sul filo del rasoio a livello emozionale"

Come si affronta la capolista Juventus? Durante l'intervista video odierna il tecnico del Torino Moreno Longo ha provato a dare una risposta in vista del derby di domani pomeriggio? "L'atteggiamento migliore è quello di essere squadra, di essere uniti e di lavorare di squadra in ogni situazione. Dovremo sacrificarci l'uno per l'altro, quando affronti squadre del genere devi soffrire insieme e saper rispondere colpo su colpo. Dovremo essere bravi a interpretare la sfida nel migliore dei modi. Dovremo giocare con cuore e testa: è una partita che si gioca sul filo del rasoio a livello emozionale, il cuore deve essere gestito dalla testa. Non dovrà mai prevalere il fattore emozionale perché altrimenti si rischia di non fare ciò che si ha in testa di fare".

