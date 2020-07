Torino, Longo: "Dobbiamo entrare nell'ottica salvezza. So come si fa: lottando per ogni punto"

Ospite dei microfoni di Torino Channel il tecnico dei granata Moreno Longo, ha analizzato la sconfitta incassata ieri sera contro la Lazio al 'Grande Torino': "La prestazione è stata stata da squadra. Abbiamo dato tutto, tenendo il campo ma lasciando alla Lazio solo qualche cross e qualche tiro da lontano. Sapevamo che con la stanchezza la qualità nel palleggio della Lazio sarebbe potuta emergere e per questo abbiamo fatto una gara accorta. Dispiace che i due loro gol siano arrivati da due giocate individuali come quella di Luis Alberto per Immobile e da quella deviazione che poi ci ha penalizzato. Al di la del risultato la prestazione ha dimostrato che la squadra stia lottando ma che non basta. Le note positive? Il Toro sta lottando con tutte le sue forze. Noi dobbiamo entrare nella dimensione di una squadra che si deve salvare. Non possiamo ancora pensare ad altro sbagliamo tutto. Sapevamo che avremmo dovuto incontrare le prime tre della classe più il Brescia che verrà qua in casa nostra, ma dobbiamo sapere che fare resilienza e fare quadrato tutti insieme è determinate. Mi sono salvato sia da giocatore che da allenatore e so quello che serve: lottare per ogni punto".