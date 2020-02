Torino, Longo: "Napoli? Ho rivisto una squadra umile che inizia a rispecchiare Gattuso"

Moreno Longo, tecnico del Torino, ha parlato a Torino Channel alla vigilia della sfida di campionato contro il Napoli, parlando così della squadra di Gattuso: "In Champions contro il Barcellona ho visto una squadra in salute, che ha superato secondo me il momento di crisi che ha avuto. Ho rivisto una squadra umile, che prestava attenzione massima a tutti i dettagli con ogni singolo giocatore. Una squadra che inizia a rispecchiare il proprio allenatore, di conseguenza mi aspetto un Napoli voglioso di fare bene. Ma nessuno in questo momento potrà avere più voglia di noi di andare a fare punti al San Paolo".