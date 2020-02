vedi letture

Torino, Longo su Zaza: "Migliora di giorno in giorno, abbiamo bisogno di tutti"

Moreno Longo, tecnico del Torino, ha parlato nel corso della conferenza stampa a -1 dalla gara in casa contro il Parma anche di Simone Zaza. "Stiamo migliorando, ma dovremo essere bravi a portare tutto sul campo. Il lavoro settimanale è stato fatto nel migliore dei modi, ma dobbiamo dimostrarlo in partita. La sfida contro il Milan non mi ha lasciato contento per il risultato, ma abbiamo reagito dopo lo svantaggio e questo ci dà un piccolo segnale positivo. Dobbiamo insistere su questo. Zaza migliora di giorno in giorno, ci auguriamo di averlo al meglio al più presto perché abbiamo bisogno che tutti i giocatori siano a disposizione per provare soluzioni diverse".