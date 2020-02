vedi letture

Torino, Longo sul Parma: "Squadra più logica del campionato. Bravi Faggiano e D'Aversa"

A meno uno dalla gara contro il Parma, il tecnico del Torino, Moreno Longo, parla in conferenza stampa. Nel corso della chiacchierata coi giornalisti, c'è spazio anche per i complimenti al club ducale e per spiegare eventuali contromosse per fermare Gervinho. "Si esprime meglio in campo aperto, dovremo lavorare bene in transizione e sulle marcature preventive. Il Parma non è più solo ripartenze: è la squadra più logica e funzionale del campionato, vanno dati i meriti a Faggiano e D'Aversa perché è una squadra che propone situazioni davvero interessante. Sanno cosa fare anche quando devono costruire".