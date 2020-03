Torino, Lyanco ammette: "Tornare al Bologna? Mai dire mai"

Lyanco non dice no a un possibile ritorno al Bologna. Interpellato dai tifosi nel corso di un Q&A, consuetudine di parecchi calciatori ai tempi del Coronavirus, il difensore brasiliano del Torino ha ammesso che non disdegnerebbe la possibilità di tornare in rossoblu: “Mai dire mai”, la risposta del calciatore che ha già vestito la maglia del Bologna nella seconda parte della passata stagione.