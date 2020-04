Torino, Marchizza l'ultimo nome per la difesa: il Sassuolo ha già fissato il prezzo

vedi letture

Riccardo Marchizza è l'ultimo nome per la difesa del Torino. Stando a quanto raccontato da Tuttosport, infatti, il centrale di proprietà del Sassuolo e in prestito allo Spezia sta ben figurando in Serie B e il club granata l'avrebbe messo nel mirino. Il tecnico piemontese Moreno Longo lo conosce da tempo e l'avrebbe richiesto per l'anno prossimo. Marchizza è sotto contratto col Sassuolo fino al 2022 e la sua valutazione si aggira sui 6 milioni di euro.