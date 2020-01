Torino, Mazzarri e il suo progetto Cavani per lanciare Edera

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'estate scorsa fu Walter Mazzarri in persona a chiedere al Torino di non cedere Simone Edera. In lui, infatti, il tecnico toscano vede delle caratteristiche ben precise e fin dall'inizio della stagione, ci sta lavorando per trasformarlo in una vera e propria punta. Un progetto "alla Cavani", con l'allenatore che è rimasto impressionato dalle sue qualità sia fisiche che tecniche e che dopo un inizio di carriera da esterno offensivo, lo porterà a diventare una "punta moderna". A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.