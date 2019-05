© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Emiliano Moretti lascia il calcio giocato dopo vent'anni da professionista e 600 partite in Serie A. A dare l'annuncio è stato lo stesso giocatore del Torino, 38 anni il prossimo 11 giugno, in una conferenza stampa col presidente Urbano Cairo e Walter Mazzarri: "Ho tentato fino all'ultimo di fargli cambiare idea - ha sottolineato il tecnico granata -. Quest'anno per me Emiliano è stato un punto di riferimento per la crescita dei ragazzi più giovani. Tolto il fatto che ha giocato titolare molte partite, credo che lui abbia contribuito a dare un'anima a questa squadra. Sono convinto che avrebbe potuto darci ancora molto. Spero che lui rimanga comunque in Società per darci una mano. Resta però il rammarico di questa decisione".