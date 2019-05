Torino, Mazzarri: "In estate andrà via solo chi lo chiederà"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Il presidente Cairo vuole confermare lo zoccolo duro della squadra". A dirlo, nel corso dell'ultima conferenza stampa della vigilia della stagione, è stato l'allenatore del Torino Walter Mazzarri, che domani contro la Lazio chiuderà il campionato. Il tecnico di San Vincenzo è confermato al 100% per il prossimo anno e con lui anche tanti calciatori. "Sarà ceduto solo chi lo chiederà. Io credo che con innesti mirati si continuerà a fare bene, magari anche meglio".

No comment su Petrachi - Mazzarri, nel corso del botta e risposta, non s'è voluto esprimere sull'imminente addio del direttore sportivo Gianluca Petrachi, che dalla prossima settimana darà il via alla sua avventura alla Roma: "Non competono all'allenatore questi discorsi, ma il merito di ciò che è stato fatto quest'anno è di tutti e quindi anche di Petrachi".