© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la brutta sconfitta rimediata contro l'Atalanta, il tecnico del Torino Walter Mazzarri ai microfoni di Radio Rai 1 ha detto: "Sono venuto per rispetto della stampa, a nome della società e della squadra, chiedo scusa a tutti. E' una prestazione indifendibile, non è nemmeno commentabile, quindi è inutile parlarne. Andiamo tutti in ritiro, si è toccato più che il fondo e si può solo risalire. Veniamo da tre vittorie, la sconfitta di Sassuolo ci può stare ma oggi non è una prestazione difendibile, si va in ritiro e si analizzerà tutto con la squadra".