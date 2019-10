Torino, Mazzarri: "Quanti errori, giocatori stanchi dopo le nazionali"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo la sconfitta rimediata in casa dell'Udinese, il tecnico del Torino Walter Mazzarri è intervenuto ai microfoni di Radio Rai: "Le occasioni le abbiamo create ma le abbiamo sbagliate, abbiamo cambiato modulo rispetto al primo tempo e inserito giocatori più lucidi, abbiamo fatto troppi errori tecnici ma il pari sarebbe stato il risultato giusto, un tempo per uno. Sappiamo che qui tutti fanno fatica, se fossimo stati più attenti avremmo portato a casa un punto. Tante cose non mi sono piaciute, loro ci hanno messo in difficoltà, non siamo riusciti a fare il gioco che avevamo preparato per errori tecnici e mancanza di lucidità in tante cose. Verdi? Deve trovare la miglior condizione, li ho messi in campo tutti, chi non era in condizione, chi rientrava da infortuni, è un campionato difficilissimo, gli altri non ti fanno giocare e chi è bravo tecnicamente e chi fa la cosa giusta al momento giusto vince. Non solo Verdi, anche gli altri potevamo fare meglio. Belotti era abbastanza affaticato, tutti i nazionali che arrivano a due-tre giorni della gara, è una questione di energie nervose e la nazionale è una cosa importante.Quando uno spende tanto e tanti giocatori non sono brillanti, abbiamo iniziato la preparazione prima, alla spicciolata, all'improvviso, poi in molti vanno in nazionale, è stato un rincorrere della condizione, è chiaro che poi arrivano infortuni grossi come quello di Iago Falque. Meglio non fare l'EL? No, noi siamo partiti all'improvviso, non sapevamo di doverla fare e poi uscire ai preliminari dà anche più fastidio, è una questione di statistica, non è accaduto solo a noi".