Torino, Mazzarri: "Sassuolo spensierato, voglio una squadra concreta"

Alla vigilia di Torino-Sassuolo il tecnico granata Walter Mazzarri ha presentato la sfida contro i neroverdi. Questo quanto riportato da Torinifc.it: "Loro sono una squadra importante, domani potrebbero essere spensierati visto che non hanno molto più da chiedere al campionato. Per questo, dovremo fare particolare attenzione a non sottovalutarli. Avendo giocatori importanti come Sensi, Berardi, Babacar e Matri possono mettere chiunque in difficoltà. Per fare un risultato dovremo fare tutto benissimo: voglio un Toro concreto che vada alla ricerca del gol, ma che sia anche concentratissimo dal punto di vista difensivo per non dare coraggio agli avversari. Se domani giocheremo come dobbiamo potremo metterli in difficoltà, esattamente come è successo con squadre ancora più forti. Quest’anno, fatta eccezione per le partite sfortunate contro la Roma, abbiamo sempre ottenuto punti contro le grandi, specie nel girone di ritorno".

Come sta Iago Falque?

"Sta bene, è convocato. Non ha ovviamente i 90 minuti nelle gambe, ma potrebbe partire titolare come dalla panchina".