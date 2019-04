Torino, Mazzarri sottolinea: "Io non mi lamento mai delle assenze"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il tecnico del Torino, Walter Mazzarri, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Genoa, toccando anche il tema delle assenze: "Noi entriamo sempre in campo per vincere, ma esiste anche l'avversario. Io non mi lamento mai delle assenze, si cerca di ottenere il massimo con gli elementi a disposizione. Anche domenica scorsa avremmo potuto chiuderla e incamerare i tre punti. Dobbiamo cercare di essere più cattivi e cinici sotto porta. Iago Falque? Eravamo più ottimisti, martedì alla ripresa valuteremo i progressi", alcune delle parole riportate dal sito ufficiale del club.