Torino, Mazzarri: "Stagione eccezionale, troppo sbilanciati dopo il pari"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la sconfitta rimediata in casa dell'Empoli, il tecnico del Torino, Walter Mazzarri è intervenuto ai microfoni di Radio Rai 1: "Siamo partiti non bene, diamo i meriti all'Empoli che su questo campo ha battuto squadre importante, gioca bene e ha messo in difficoltà tutti. Abbiamo avuto mezzora dove siamo stati sottotono, dopo l'1-0 abbiamo avuto tre palle gol che non sono andate bene. Nel secondo tempo siamo partiti bene, sull'1-1 c'è stata euforia e sembrava che avevamo la gara in mano, ci siamo sbilanciati, dovevamo star calmi e non regalare contropiedi, invece abbiamo fatto degli errori di marcature. E' stato più per l'euforia e la voglia di stravincere che abbiamo perso la gara, il 2-1 gli ha dato coraggio e lo abbiamo pagato. Abbiamo fatto un gran campionato e questa vittoria non lo cancella, anzi voglio che già all'ultima di campionato facciamo una grande gara come le altre".

Sulla stagione?

"Fino ad oggi la stagione è stata eccezionale, questo 4-1 è un fulmine a ciel sereno, il campionato che hanno fatto i ragazzi è stato stratosferico, il pareggio sapevamo che i sarebbe servito a poco, giocavamo per vincere ma la voglia di stravincere ci ha fatti sbilanciare e abbiamo regalato l'arma del contropiede agli avversari".