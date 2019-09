© foto di www.imagephotoagency.it

Walter Mazzarri, allenatore del Torino, ha commentato ai microfoni di Torino Channel il successo dei granata contro il Milan: "Dovevamo cambiare marcia perché eravamo bloccati, lenti, sulla falsariga della partita che abbiamo fatto, male, col Lecce in casa. Probabilmente sentono la pressione e la responsabilità nei confronti del nostro pubblico. Nel secondo tempo ci siamo guardati in faccia, abbiamo cambiato modulo e alcune cose sono state fatte bene ed è stato fatto un calcio che piace a me e piace a tutti. Abbiamo aggredito il Milan da tutti i punti di vista e abbiamo meritato la vittoria non dico ampiamente, perché è brutto dirlo, ma alla fine si è sbagliato 2-3 volte il 3-1 per volersi fare a volte dei favori che non c'è bisogno di farli finché la partita va chiusa prima. Infatti all'ultimo minuto eravamo sulle gambe e poteva venire fuori il 2-2 e questo deve farci riflettere. Se devi chiudere la partita va chiusa".