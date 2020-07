Torino, non solo l'allenatore: trattativa col Cagliari per Joao Pedro, obiettivo 13 milioni

Un colpo per l'attacco, conquistata la salvezza. In attesa dell'allenatore (con Giampaolo in pole position), il Torino punta Joao Pedro. Secondo quanto riferito da Tuttosport, è avviata la trattativa col Cagliari, che chiede 15-16 milioni di euro per l'attaccante brasiliano, 18 gol in questo campionato. Il giocatore piace a Cairo e anche al nuovo ds Vagnati: la sensazione è che l'affare possa chiudersi a 13 milioni di euro.