Torino, non solo Rodriguez: chieste informazioni al Milan anche per Krunic e Calabria

vedi letture

Dopo Diego Laxalt un anno fa di questi tempi, ora il Toro ci riprova con un altro esterno sinistro che arriva dal Milan: si tratta di Ricardo Rodriuez, svizzero classe 1992, il quale è ad un passo dallo sbarco in granata. Nella giornata di ieri il blitz del direttore sportivo Davide Vagnati, che a Casa Milan ha di fatto concluso l’acquisto del terzino mancino. Si chiuderà sulla base di circa tre milioni di euro, da limare gli ultimi dettagli con il giocatore che dovrebbe guadagnare circa 1,5 milioni all’anno per le prossime tre stagioni. Rodriguez ritroverà così Marco Giampaolo, i due infatti si erano incrociati in rossonero: il tecnico è stato esonerato a ottobre, l’esterno è stato ceduto in prestito in Olanda al Psv Eindhoven durante la sessione invernale di calciomercato. Dopo aver perso Mohamed Fares, la prima scelta dei granata e destinato a finire alla Lazio, il Toro ha deciso di virare sullo svizzero. Ma non era l’unico obiettivo di cui Vagnati ha parlato con la dirigenza del Milan.

Il nuovo allenatore del Toro, infatti, ha chiesto anche almeno un centrocampista e un altro esterno difensivo. E così, nel capoluogo lombardo la dirigenza del club di via Arcivescovado ha provato a discutere di Rade Krunic e Davide Calabria: entrambi in uscita dal Milan, potrebbero aggiungersi a Rodriguez sull’asse Milano-Torino. E per la mediana si punta anche verso sud, in Salento, sull’appena retrocesso Lecce. Lucas Torreira dell’Arsenal, il sogno di Giampaolo, costa troppo tra cartellino e ingaggio, più semplice ed economico virare sulle alternative Jacopo Petriccione e Marco Mancosu. A centrocampo, inoltre, rientrerà Jacopo Segre, il classe 1997 che con il Chievo Verona sarà ancora impegnato nella finale play off per la promozione in serie A contro la vincente di Frosinone-Pordenone.